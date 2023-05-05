Крикунов: наши футболисты ходят по полю пешком, не зря Россия ничего выиграть не может

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов отреагировал на слова экс главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева о том, что в хоккей играть проще, чем в футбол из-за меньших, по его мнению, физических нагрузок.
«Игнатьев сказал, что хоккей проще, чем футбол — оттолкнулся на коньках и поехал? Оттолкнулся и поехал (смеётся). Мы можем так же сказать, что в футболе чуть-чуть побежал, а потом ходят по полю, а не бегают. Во-первых, в хоккее надо принимать решения за доли секунды, а в футболе такое может быть один раз за матч около ворот. В хоккее такое в каждой смене, когда тебя то атакуют, то бьют. Нет, это неправильно так говорить!
Насчёт восстановления тоже не согласен. Мы тоже можем сказать: чего там это восстановление у футболистов. Они же не бегают два тайма, наши-то футболисты вообще пешком ходят. Не зря же мы ничего выиграть не можем. Поэтому сравнивать нельзя, это разные виды спорта», — цитирует Крикунова Legalbet.
Ранее Игнатьев заявил, что играть в футбол гораздо сложнее, чем в хоккей. Специалист считает, что футболисты за матч тратят гораздо больше физических сил и нуждаются в большем времени на восстановление, чем хоккеисты, которые проводят на льду гораздо меньше времени.
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