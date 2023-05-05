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«Адмирал» продлил контракт с нападающим Файзуллиным

«Адмирал» продлил контракт с нападающим Файзуллиным
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«Адмирал» продлил контракт с нападающим Данилом Файзуллиным, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Сообщается, что контракт рассчитан сроком на один год.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий провёл 60 матчей, в которых набрал 18 очков (7+11) — забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф Файзуллин отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при показателе полезности «+3».

Напомним, «Адмирал» в прошедшем сезона показал свой лучший результат в истории клуба. Владивостокский клуб прошёл в первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» в шести матчах и уступил во втором раунде Кубка Гагарина будущему финалисту казанскому «Ак Барсу» со счётом 2-4 в серии.

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