«Таких игроков на рынке единицы». Спортивный директор «Динамо» — о подписании Морозова

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание нападающего Егора Морозова. Бывший капитан «Северстали» подписал двухлетнее соглашение с московским клубом.
«Егор Морозов — хоккеист, роль которого сложно переоценить в его предыдущей команде. Смело можно сказать, что по функционалу на льду таких игроков, как он, на рынке единицы. Быстрый и креативный в атаке, грамотный и надёжный в обороне. Обученный и мастеровитый игрок, который зарекомендовал себя на уровне КХЛ. Может сыграть как в большинстве, так и в меньшинстве. Ждём успехов в форме нашей команды!» — цитирует Сопина пресс-служба московского клуба.
Последние четыре сезона нападающий выступал за «Северсталь». В прошлом сезоне 28-летний нападающий провёл 47 матчей в регулярном чемпионате за череповецкий клуб и набрал 20 очков — забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач.
- 5 мая 2023
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