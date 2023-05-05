«Таких игроков на рынке единицы». Спортивный директор «Динамо» — о подписании Морозова

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание нападающего Егора Морозова. Бывший капитан «Северстали» подписал двухлетнее соглашение с московским клубом.

«Егор Морозов — хоккеист, роль которого сложно переоценить в его предыдущей команде. Смело можно сказать, что по функционалу на льду таких игроков, как он, на рынке единицы. Быстрый и креативный в атаке, грамотный и надёжный в обороне. Обученный и мастеровитый игрок, который зарекомендовал себя на уровне КХЛ. Может сыграть как в большинстве, так и в меньшинстве. Ждём успехов в форме нашей команды!» — цитирует Сопина пресс-служба московского клуба.

Последние четыре сезона нападающий выступал за «Северсталь». В прошлом сезоне 28-летний нападающий провёл 47 матчей в регулярном чемпионате за череповецкий клуб и набрал 20 очков — забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач.