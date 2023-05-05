Тренер «Торонто» высказался о поражении команды в матче с «Флоридой» после 2:0

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф высказался после поражения команды от «Флориды Пантерз» (2:3) во втором матче четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли. Канадцы вели со счётом 2:0, но затем пропустили трижды подряд.

«Разочарован и не понимаю, почему всё так произошло. Моя команда не допускала таких ошибок даже в прошлой серии с «Тампой». Такие моменты не могут не разочаровывать. Мы собираемся в начале игры, а потом просто отдаём матч сопернику. Подобного раньше не случалось, и такое не имеет права на жизнь, если мы серьёзно настроены на успех», — приводит слова Кифа пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

«Флорида» повела в серии со счётом 2-0. Следующий матч между командами состоится 8 мая в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена», начало – в 2:00 мск.