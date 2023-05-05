Роман Ротенберг: Россия выводит Казахстан на новый уровень, соперник играл от ножа

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о сборной Казахстана (3:0) после победного матча с соперником на турнире «Qazaqstan Hockey Open».
«Казахстан играл в жёсткий хоккей? Команда играет домашний турнир, они очень хотели выиграть, а вопросы по судейству нужно задавать судьям. Судьи профессионалы, они во всём разберутся. Мы понимали, что соперник будет играть от ножа, будет действовать самоотверженно. Было много борьбы и стыков. Это хоккей, мужская игра. Хоккей и заключается в том, что в него играют настоящие мужики.
Удивили ли они нас? Они серьёзно готовились к нам и к нашей игре, здорово двигались. У них серьёзные задачи, они готовятся к чемпионату мира. Думаю, мы – очень серьёзный спарринг-партнёр, а чем сложнее спарринг, тем легче в бою. Я думаю, что мы выводим Казахстан на новый уровень. Желаем им удачи на чемпионате мира», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 5 мая 2023
-
19:39
-
19:33
-
19:26
-
19:21
-
19:04
-
18:36
-
18:23
-
18:01
-
17:44
-
17:40
-
17:31
-
17:19
-
17:05
-
16:40
-
16:30
-
16:24
-
15:55
-
15:42
-
15:30
-
15:25
-
15:05
-
14:50
-
14:20
-
13:50
-
13:25
-
13:06
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:25