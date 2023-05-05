Поляков: Россия набрала лучших вратарей со всей КХЛ. У нас идеальные воротчики

Нападающий сборной «Россия 25» Николай Поляков высказался о победе команды над командой Казахстана (3:0) в матче турнира «Qazaqstan Hockey Open». Форвард оформил дубль.
«Победа – это всегда праздник. Рад, что получилось показать достойную игру и одержать победу. Все красавцы. Второй матч на ноль в этой серии? Мы набрали лучших вратарей со всей лиги, у нас идеальные воротчики, которые всегда подтащат и выручат, когда надо.
В первом периоде не вошли в игру? Нужно было разбегаться, всё-таки третья игра за четыре дня, и мы немного закислились. Потом разогнали кровь, и всё – пошёл темп и пошла наша игра. Мой дубль? Тренерский штаб дал наставление бросать со всех позиций, ко мне пришла шайба – и я забил голы.
Завтрашний матч? Думаю, что сборная Беларусь немного перестроится, но для нас это не важно. У нас есть своя система, по которой мы будем готовиться и будем играть», — передаёт слова Полякова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 5 мая 2023
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