Snoop Dogg — о продвижении звёзд: почему Макдэвида не рекламируют везде? Он номер один

Музыкант Snoop Dogg раскритиковал маркетинговое продвижение звёздных хоккеистов. Рэпер хочет стать совладельцем клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз».

«Они не умеют продавать, посмотрите на пример Коннора Макдэвида — главного хоккеиста в мире. Почему его везде не рекламируют?

Я всегда вёл конструктивные диалоги с представителями НХЛ и история с «Оттавой» никак не отличается. Всё, что могу сказать о комиссионере НХЛ Гэри Беттмэне — так это то, что он отличный парень. Он знает и понимает этот бизнес, то, что нужно лиге. Поэтому хочу быть частью этой вселенной. Хоккей — отличный спорт, для меня имеет смысл присоединиться к нему», — приводит слова Snoop Dogg The Athletic.

Музыкант хочет стать совладельцем «Оттавы», объединившись с предпринимателем Неко Спарксом.