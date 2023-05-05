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Snoop Dogg — о продвижении звёзд: почему Макдэвида не рекламируют везде? Он номер один

Snoop Dogg — о продвижении звёзд: почему Макдэвида не рекламируют везде? Он номер один
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Музыкант Snoop Dogg раскритиковал маркетинговое продвижение звёздных хоккеистов. Рэпер хочет стать совладельцем клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз».

«Они не умеют продавать, посмотрите на пример Коннора Макдэвида — главного хоккеиста в мире. Почему его везде не рекламируют?

Я всегда вёл конструктивные диалоги с представителями НХЛ и история с «Оттавой» никак не отличается. Всё, что могу сказать о комиссионере НХЛ Гэри Беттмэне — так это то, что он отличный парень. Он знает и понимает этот бизнес, то, что нужно лиге. Поэтому хочу быть частью этой вселенной. Хоккей — отличный спорт, для меня имеет смысл присоединиться к нему», — приводит слова Snoop Dogg The Athletic.

Музыкант хочет стать совладельцем «Оттавы», объединившись с предпринимателем Неко Спарксом.

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