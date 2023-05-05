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Двухкратный обладатель Кубка Гагарина Мингачёв принял квалификационное предложение ЦСКА

Двухкратный обладатель Кубка Гагарина Мингачёв принял квалификационное предложение ЦСКА
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Российский нападающий Тахир Мингачёв принял квалификационное предложение ЦСКА. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 21-летний хоккеист принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, набрав в них 19 (10+9 очков) при показателе полезности «+13». В плей-офф Кубка Гагарина на счету Мингачёва выход на лёд в 23 встречах, 3 (2+1) набранных очка с показателем полезности «+3». Хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина: он выиграл турнир в составе армейцев в 2022 и 2023 годах.

Напомним, ЦСКА обыграл в финале Кубка Гагарина «Ак Барс» в семи матчах и второй раз подряд стал обладателем главного трофея сезона в КХЛ. Под руководством Фёдорова армейский клуб не проиграл ни одной серии плей-офф за два года.

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