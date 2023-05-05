Ряд игроков «Калгари» отозвали запрос на обмен после увольнения тренера — Sportsnet

Несколько хоккеистов «Калгари Флэймз», ранее запрашивавшие обмен, отозвали свою просьбу после увольнения главного тренера Дэррила Саттера. Об этом сообщает Sportsnet.ca.
«Люди, связанные с клубом, сообщают, что любые требования или запросы на обмен были отозваны после увольнения Саттера. Думаю, несколько игроков сказали после завершения сезона: «Если он останется здесь, то я не собираюсь оставаться», — сообщает журналист Фрэнк Серавалли.
В начале октября 2022 года Саттер продлил контракт с «Калгари» до 2025-го. 63-летний специалист возглавил «Флэймз» в марте 2021 года. Ранее Саттер работал с канадским клубом с 2002 по 2006 год и выходил с ним в финал Кубка Стэнли в 2004 году. Кроме того, с 2003 по 2010 год Саттер занимал пост генерального менеджера клуба.
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