20-летний Фёдор Свечков подписал трёхлетний контракт с клубом НХЛ «Нэшвилл Предаторз»

Форвард «Спартака» Фёдор Свечков подписал трёхлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Срок действия контракта 20-летнего нападающего со «Спартаком» истёк 30 апреля. Форвард стал обладателем Кубка Петрова в составе воскресенского «Химика», а в прошлом году выиграл Кубок Харламова в МХЛ со «СКА-1946». В 2021 году Свечков был выбран «Нэшвиллом» в первом раунде драфта НХЛ под общим 19-м номером. Свечков является серебряным призёром юниорского чемпионата мира 2021 года.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» занял в турнирной таблице Западной Конференции 10-е место, не сумев пробиться в плей-офф Кубка Стэнли.