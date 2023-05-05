20-летний Фёдор Свечков подписал трёхлетний контракт с клубом НХЛ «Нэшвилл Предаторз»
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Форвард «Спартака» Фёдор Свечков подписал трёхлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.
Срок действия контракта 20-летнего нападающего со «Спартаком» истёк 30 апреля. Форвард стал обладателем Кубка Петрова в составе воскресенского «Химика», а в прошлом году выиграл Кубок Харламова в МХЛ со «СКА-1946». В 2021 году Свечков был выбран «Нэшвиллом» в первом раунде драфта НХЛ под общим 19-м номером. Свечков является серебряным призёром юниорского чемпионата мира 2021 года.
По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» занял в турнирной таблице Западной Конференции 10-е место, не сумев пробиться в плей-офф Кубка Стэнли.
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