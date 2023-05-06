«Шкода» продлила контракт с ИИХФ

Компания «Шкода» подписала новый пятилетний спонсорский контракт с ИИХФ, согласно которому она останется главным спонсором чемпионата мира до 2027 года, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея. Соглашение было заключено при посредничестве партнёра ИИХФ компании Infront.

«Шкода» является главным спонсором чемпионата мира по хоккею с 1992 года. По данным Книги рекордов Гиннеса, это партнёрство является самым продолжительным для основного спонсора в истории мировых спортивных чемпионатов.

Сообщается, что на чемпионате мира-2023 «Шкода» продолжит работу со своей цифровой экосистемой Škodaverse. В этом виртуальном мире будут представлены игры, пользовательские аватары, галерея NFT и появится возможность посетить точную копию фан-зоны турнира в Тампере. Болельщики также смогут выиграть эксклюзивные призы, в том числе билеты на финал и NFT, созданные специально для мероприятия 2023 года.