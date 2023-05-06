НХЛ объявила претендентов на приз лучшему тренеру сезона

Национальная хоккейная лига объявила имена на приз «Джек Адамс Эворд». Данная ежегодная награда вручается Ассоциацией телевещателей НХЛ тренеру, который внёс наибольший вклад в успех своей команды. Победитель выбирается путем голосования по окончании регулярного сезона.
На награду претендуют Джим Монтгомери («Бостон Брюинз»), Дэйв Хэкстол («Сиэтл Кракен») и Линди Рафф («Нью-Джерси Дэвилз»). Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград НХЛ в Нэшвилле 26 июня.
В этом сезоне «Бостон» побил рекорд по победам в регулярном чемпионате и выиграл Президентский кубок, но выбыл в первом раунде плей-офф. «Сиэтл» за два года существования впервые вышел в плей-офф и сейчас играет во втором раунде с «Даллас Старз» (1-1). «Нью-Джерси» занял третье место в Восточной конференции, после чего в первом раунде плей-офф выбил «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-3) и теперь играет с «Каролиной Харрикейнз» (0-2).
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