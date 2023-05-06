«Надеюсь, это был мой последний матч в АХЛ». Форвард «Колорадо» Мальцев завершил сезон

Фарм-клуб «Колорадо» в пятом матче второго раунда плей-офф АХЛ уступил фарм-клубу «Сиэтла» со счетом 0:5 и проиграл серию со счётом 2-3.

Российский нападающий фарм-клуба «Эвеланш» Михаил Мальцев в текущем плей-офф провёл семь матчей и заработал четыре очка — забил три гола и отдал одну результативную передачу. После матча россиянин поблагодарил болельщиков, кто персонально переживал за него по ходу сезона.

«0:5. Надеюсь, это был мой последний матч в АХЛ. Спасибо, кто поддерживал в сезоне», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний Мальцев принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата НХЛ за «Колорадо». Результативными действиями российский нападающий не отметился.