«Надеюсь, это был мой последний матч в АХЛ». Форвард «Колорадо» Мальцев завершил сезон
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Фарм-клуб «Колорадо» в пятом матче второго раунда плей-офф АХЛ уступил фарм-клубу «Сиэтла» со счетом 0:5 и проиграл серию со счётом 2-3.
Российский нападающий фарм-клуба «Эвеланш» Михаил Мальцев в текущем плей-офф провёл семь матчей и заработал четыре очка — забил три гола и отдал одну результативную передачу. После матча россиянин поблагодарил болельщиков, кто персонально переживал за него по ходу сезона.
«0:5. Надеюсь, это был мой последний матч в АХЛ. Спасибо, кто поддерживал в сезоне», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.
Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний Мальцев принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата НХЛ за «Колорадо». Результативными действиями российский нападающий не отметился.
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