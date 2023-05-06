Новиков: Федотов не должен держать на кого-то обиды, правильно с ним поступили или нет

Заслуженный тренер России Юрий Новиков отреагировал на слова президента ЦСКА Игоря Есмантовича о том, что руководство клуба готово предложить контракт бывшему голкиперу армейцев Ивану Федотову. Вратарь находится в армии с июля 2022 года.

«Конечно, я рад этим новостям. Будем ждать официальной информации. Время лечит любые раны, но Ване придётся много и упорно работать. Вернуться будет не так легко, как нам кажется. Потерянный год для вратаря — это очень много. Это испытание судьбы. Самое главное — он не должен искать себе оправдания и держать на кого-то обиды, правильно с ним поступили или нет. Всё это в прошлом. Надо вернуться на площадку и снова стать тем же Ваней Федотовым. За ним будут тысячи болельщиков, которые его поддерживали.

Не лучше ли ему будет играть в НХЛ? Федотов имеет право на любое решение. Мы болельщики, а не советчики. Мы тоже виноваты перед ним и обязаны принять любое его решение, не обсуждая и не осуждая. Он выстрадал свой путь, к сожалению. Если Федотов вернётся и снова будет топовым вратарём, он войдёт в историю мирового хоккея. Мы надеемся на это. Желаем Ване всего наилучшего и с удовольствием будем ждать его на льду», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним, хоккеист был задержан 1 июля 2022 года в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. Федотов в составе ЦСКА завоевал Кубок Гагарина в сезоне-2021/2022.