Чибисов о переходе в «Трактор»: сделал акцент на будущем клуба, выбрал комфортный вариант

Новичок «Трактора» Андрей Чибисов поделился эмоциями от подписания контракта с челябинским клубом и рассказал, почему сделал именно такой выбор. Уроженец Прокопьевска подписал однолетнее соглашение с челябинским клубом.

«Я со своей стороны много общался с менеджерами, тренерами. Также агент общался со своей стороны. Подходили избирательно, смотрели составы, переходы и пришли к выводу, что на данный момент самым комфортным вариантом будет переход в «Трактор». Я брал во внимание то, какой коллектив собирается, потому что очень важно, с кем ты будешь делать одно дело, чтобы вместе идти к цели и быть единым целым. Поэтому мы делали акцент больше на это, на будущее, а не на какие-то старые игры, заслуги клуба. Большое внимание уделяли тому, кто играет в клубе, с кем предстоит играть рядом. Безусловно, «Трактор» каждый год – хорошая, игровая команда, которая показывает очень приличный хоккей.

В моём родном Прокопьевске родились Сергей Зиновьев, Владимир Бутузов? Наш Прокопьевск – небольшой город. Из таких городов выходят ребята, которые действительно стремятся и желают играть в хоккей, не которых пихают родители, реализуя свои несбывшиеся детские мечты. Может, и не столь богатый город, не так много обеспеченных людей, но тут в хоккей ходят ребята, которые на самом деле хотят играть и «горят» хоккеем. Поэтому и выходит столько спортсменов. Можно взять и близлежащий город – Новокузнецк, много ребят оттуда, кто играет на хорошем уровне. У нас в городе воспитываются люди, которые не боятся никаких трудностей», — цитирует Чибисова пресс-служба «Трактора».

В прошлом сезоне Чибисов провёл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 27 (13+14) очков. В плей-офф на счету 30-летнего форварда две передачи в девяти матчах. В составе «Металлурга» в сезоне-2021/2022 форвард выиграл серебряные награды чемпионата КХЛ.