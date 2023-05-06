Форвард «Торпедо»: сделаем всё возможное, чтобы привезти Кубок Гагарина в Нижний Новгород

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов поделился эмоциями от первого в карьере плей-офф КХЛ и выразил надежду на завоевание Кубка Гагарина в составе нижегородского клуба. 20-летний форвард в прошедшем сезоне стал обладателем Кубка Харламова в составе «Чайки».

«Это мой первый плей-офф КХЛ, и я сыграл все его игры в этом сезоне, что для меня очень важно. Конечно, плей-офф — очень непростой период в жизни хоккеиста, потому что каждую игру на тебе двойная ответственность. Гораздо тяжелее в моральном плане готовиться к этим играм. Только ушёл мандраж регулярки, как в плей-офф это всё снова наваливается, и надо уметь с этим справляться. Что касается МХЛ, то это уже мой четвёртый сезон в Молодёжной лиге и третий плей-офф в ней. Всё стало более-менее привычно. Ты уже понимаешь, что ты не молодой пацан конкретно для этой лиги, тебя спускают из первой команды, и ты должен показывать результат. Была некая боязнь не оправдать ожиданий.

До того как переезжал сюда, я не углублялся в историю клуба. Когда в раздевалке начали появляться фотографии легенд «Торпедо», я начал осознавать, что клуб и вправду с очень богатой историей, долгой и интересной. Мы эту историю продолжаем. Было бы здорово увидеть там и свой портрет (улыбается).

Успеем ли выиграть с «Торпедо» Кубок Гагарина до окончания контракта в 2024 году? Конечно, успеем! Мы работаем в этом направлении и сделаем всё возможное, чтобы привезти Кубок Гагарина в Нижний Новгород», – цитирует Атанасова «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде».

Атанасов в прошедшем сезоне КХЛ провёл за «Торпедо» 42 матча в регулярке и плей-офф, в которых набрал 14 (9+5) очков. Нижегородский клуб вылетел во втором раунде плей-офф, уступив в четырёх матчах серии со СКА.