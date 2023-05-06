«Тампа-Бэй» продлила контракт с нападающим Эйссимонтом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» продлил контракт с нападающим Майки Эйссимонтом, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение с форвардом рассчитано на два года с кэпхитом $ 800 тыс.

26-летний нападающий пришёл в «Тампа-Бэй» по итогам обмена на российского нападающего Владислава Наместникова в «Сан-Хосе Шаркс». Эйссимонт успел провести за «Тампу» 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу. В плей-офф на счету форварда гол и ассист в трёх матчах серии с «Торонто».

Всего в НХЛ Эйссимонт провёл 55 матчей, в которых набрал 15 очков — забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач. В прошедшем сезоне форвард, помимо «Тампы», выступал за «Виннипег» и «Сан-Хосе».