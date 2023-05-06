«Я очень доволен». Комиссионер НХЛ — об интересе знаменитостей к покупке «Оттавы»

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал интерес медийных звёзд к покупке клуба «Оттава Сенаторз». Среди потенциальных владельцев значатся актёр Райан Рейнольдс и рэпер Snoop Dogg.

«Я очень доволен. Думаю, что со временем наши франшизы будут становиться всё более ценными. Долгое время считалось, что мы недооценены. В Северной Америке есть четыре основные спортивные лиги, есть ограниченное количество франшиз, мы рассказываем довольно убедительную историю о нашем росте и грядущих перспективах. У нас есть система, которая позволяет вам, если вы хорошо работаете, быть конкурентоспособными.

Если вы интересуетесь спортом и хотите владеть командой, почему бы вам не стать частью НХЛ? Приятно видеть, и, что не менее важно, это должно показать всем фанатам в Оттаве, что у этой франшизы будет очень светлое будущее прямо здесь, в Оттаве. Столица страны вызывает огромный интерес у потенциальных владельцев НХЛ. Это хорошо для всех, кто интересуется этой франшизой», — цитирует Беттмэна Sportsnet.