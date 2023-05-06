Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я очень доволен». Комиссионер НХЛ — об интересе знаменитостей к покупке «Оттавы»

«Я очень доволен». Комиссионер НХЛ — об интересе знаменитостей к покупке «Оттавы»
Аудио-версия:
Комментарии

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал интерес медийных звёзд к покупке клуба «Оттава Сенаторз». Среди потенциальных владельцев значатся актёр Райан Рейнольдс и рэпер Snoop Dogg.

«Я очень доволен. Думаю, что со временем наши франшизы будут становиться всё более ценными. Долгое время считалось, что мы недооценены. В Северной Америке есть четыре основные спортивные лиги, есть ограниченное количество франшиз, мы рассказываем довольно убедительную историю о нашем росте и грядущих перспективах. У нас есть система, которая позволяет вам, если вы хорошо работаете, быть конкурентоспособными.

Если вы интересуетесь спортом и хотите владеть командой, почему бы вам не стать частью НХЛ? Приятно видеть, и, что не менее важно, это должно показать всем фанатам в Оттаве, что у этой франшизы будет очень светлое будущее прямо здесь, в Оттаве. Столица страны вызывает огромный интерес у потенциальных владельцев НХЛ. Это хорошо для всех, кто интересуется этой франшизой», — цитирует Беттмэна Sportsnet.

Материалы по теме
«Это не что иное, как любовь». Snoop Dogg — о желании купить «Оттаву»
Материалы по теме
Звезда «Дэдпула» хочет купить клуб НХЛ. Насколько это реально?
Звезда «Дэдпула» хочет купить клуб НХЛ. Насколько это реально?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023