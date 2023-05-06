Новиков: если у Самсонова сильный вратарский характер, он должен тащить себя вверх

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил игру вратаря «Торонто» Ильи Самсонова. После первых двух матчей серии хоккеисты «Мэйпл Лифс» уступают со счётом 0-2. Россиянин пропустил шесть шайб за серию, а всего в текущем плей-офф пропустил 26 шайб.

«Я уже отмечал, что Бобровский — это высота немыслимая. У Самсонова в этом году тоже очень хороший прогресс. Жизнь показала, что его переход из «Вашингтона» в «Торонто» был удачным. Но Самсонову ещё нужно много работать, чтобы развиваться дальше и не стоять на месте. Он хороший вратарь, но планка, которую подняли Василевский и Бобровский, так высока, что к ней надо обязательно тянуться. Как классик сказал: «Цель человека должна быть длиннее, чем его руки. Иначе зачем тогда небо?» Именно к этому должен стремиться Самсонов, если хочет развиваться. То, что он показывает, – неплохо. Но это четвёрка и не более того. «Торонто» впервые вышел на такой уровень, и там сумасшедший хоккейный город, но нужно идти вперёд. Надо лезть на эту гору и сравниваться с Бобровским и Василевским.

У Самсонова есть хорошие задатки, и лучшие матчи у него ещё впереди. В чём величие вратаря? Ему нужно доказывать каждый матч, каждый месяц и каждый сезон. Стоило тому же Бобровскому ослабить позиции, плюс травмы, так начали считать деньги. Но тот вклад, который он вносит в команду, нельзя измерить никакими деньгами. Поэтому перед глазами Самсонова хорошие примеры. Если у него сильный вратарский характер, он должен тащить себя вверх и не останавливаться. «Торонто» будет тяжело пройти «Флориду» в этом году, но биться надо. Надеемся, что у Самсонова всё будет хорошо, потому что мы болеем за всех наших ребят», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Самсонов занимает четвёртое место среди вратарей в истории «Торонто» по пропущенным шайбам за первые восемь матчей плей-офф в составе канадского клуба. Также россиянин за пять домашних матчей в плей-офф пропускает в среднем 3,99 шайбы, что является худшим результатом вратарей за всю историю «Торонто», проведших минимум три домашние игры в плей-офф. Бобровский установил рекорд «Флориды» по длине победной серии в плей-офф. Сергей выиграл уже пять матчей кряду.