Е. Морозов о переходе в «Динамо»: хочу быть полезным команде, показать достойный результат

Новичок московского «Динамо» Егор Морозов поделился эмоциями от подписания контракта с клубом. Соглашение с хоккеистом рассчитано сроком на два года.
«Ощущения после подписания контракта только положительные. Рад быть частью такой большой и сильной системы. Верю, что мы с «Динамо» будем полезны друг другу. Болельщики отметили, что я всегда хорошо действовал в матчах с «Динамо»? У болельщиков своё видение. Приятно, что так отметили. Всегда стараюсь выкладываться на максимум, неважно, плей-офф это или игры регулярки.
Цели на ближайшие два сезона? Двигаться вперёд. Показывать достойный результат и быть полезным команде», — цитирует Морозова пресс-служба «Динамо».
Последние четыре сезона нападающий выступал за «Северсталь». В прошлом сезоне 28-летний нападающий провёл 47 матчей в регулярном чемпионате за череповецкий клуб и набрал 20 очков — забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач.
- 6 мая 2023
-
16:11
-
15:55
-
15:35
-
15:10
-
14:40
-
14:20
-
14:01
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:10
-
10:55
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:55
-
08:35
-
08:20
-
07:47
-
07:20
-
07:07
-
05:46
-
04:27
-
03:51
-
02:12
- 5 мая 2023
-
23:35
-
22:34
-
22:20
-
22:05
-
21:35
-
21:04