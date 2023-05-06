Е. Морозов о переходе в «Динамо»: хочу быть полезным команде, показать достойный результат

Новичок московского «Динамо» Егор Морозов поделился эмоциями от подписания контракта с клубом. Соглашение с хоккеистом рассчитано сроком на два года.

«Ощущения после подписания контракта только положительные. Рад быть частью такой большой и сильной системы. Верю, что мы с «Динамо» будем полезны друг другу. Болельщики отметили, что я всегда хорошо действовал в матчах с «Динамо»? У болельщиков своё видение. Приятно, что так отметили. Всегда стараюсь выкладываться на максимум, неважно, плей-офф это или игры регулярки.

Цели на ближайшие два сезона? Двигаться вперёд. Показывать достойный результат и быть полезным команде», — цитирует Морозова пресс-служба «Динамо».

Последние четыре сезона нападающий выступал за «Северсталь». В прошлом сезоне 28-летний нападающий провёл 47 матчей в регулярном чемпионате за череповецкий клуб и набрал 20 очков — забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач.