«Металлург» отправил контрактные предложения Сапего и Мартынову
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Магнитогорский «Металлург» сделал контрактные предложения защитнику Сергею Сапего и нападающему Игорю Мартынову, находящимся в статусе ограниченно свободных агентов. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
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