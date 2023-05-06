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«Металлург» отправил контрактные предложения Сапего и Мартынову

«Металлург» отправил контрактные предложения Сапего и Мартынову
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Магнитогорский «Металлург» сделал контрактные предложения защитнику Сергею Сапего и нападающему Игорю Мартынову, находящимся в статусе ограниченно свободных агентов. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

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