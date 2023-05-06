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Бардаков: Беларусь поменяла тактику и сыграла так, как в КХЛ играет «Локомотив»

Бардаков: Беларусь поменяла тактику и сыграла так, как в КХЛ играет «Локомотив»
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Нападающий сборной «Россия 25» Захар Бардаков прокомментировал поражение команды в матче с Беларусью (4:7) на турнире Qazaqstan Hockey Open.

«Матч получился тяжёлым – это правда. Белорусы немного поменяли тактику. Они сыграли примерно так, как в КХЛ играет «Локомотив». Просто мы отдали им шайбу и играли без неё. В этом была наша проблема.

То, что мы проводили вчера матч, а белорусы отдыхали, сильно сказалось. У нас даже 24 часов не было на восстановление, но на это нельзя смотреть. В чемпионате бывают сложнее ситуации. В плане сил это была очень тяжёлая игра.

Сейчас будем восстанавливаться и делать процедуры. 9 мая будет совсем другая игра», — передаёт слова Бардакова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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