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Главный тренер Беларуси Квартальнов прокомментировал разгромную победу над «Россией 25»

Главный тренер Беларуси Квартальнов прокомментировал разгромную победу над «Россией 25»
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Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу команды над сборной «Россия 25» (7:4) на турнире Qazaqstan Hockey Open.

«Ребята пару матчей проиграли и осознали всю ответственность. К тому же тут такой момент – в Астане проходит международный турнир, а это немножко другое, чем выставочные матчи. Довольны, что сыграли так с Россией. Но обольщаться мы, наверное, не будем. Понимаем, кто мы и что мы. Просто довольны победой, все ребята – молодцы.

Здесь уже не товарищеская игра, а международный турнир. И этот момент сказался. Мы готовились к этому турниру. Но ещё раз напомню: завтра следующая игра и расслабляться не стоит», — приводит слова Квартальнова пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь на официальном сайте.

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