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Ковгореня, набравший три очка в игре с «Россией 25», высказался о своей результативности

Ковгореня, набравший три очка в игре с «Россией 25», высказался о своей результативности
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Защитник сборной Беларуси Тимофей Ковгореня, набравший 3 (2+1) очка в матче Qazaqstan Hockey Open с командой «Россия 25» (7:4), высказался о своей результативности после победной встречи.

«Пора сменить амплуа защитника на нападающего? Тренерам, конечно, виднее. Мне Михаил Грабовский сказал, что для хорошего игрока неважно, на какой позиции выходить. Везде должен уметь.

Чего ожидаю от завтрашнего матча с командой Казахстана? Сегодня отпразднуем, а завтра – новый день, новая игра, новые моменты. Это международный турнир, тут каждое очко важное», — приводит слова Тимофея Ковгорени пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь.

Матч Казахстан — Беларусь состоится завтра, 7 мая. Начало — в 13:00 мск.

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