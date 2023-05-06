Ковгореня — о победе над «Россией 25»: стали больше понимать, чего хочет тренер

Защитник сборной Беларуси Тимофей Ковгореня высказался о победе команды над сборной «Россия 25» (7:4) в матче на турнире Qazaqstan Hockey Open.
«Какие впечатления оставил этот матч по качеству игры? Он получился лучше, чем прошлый. Стали больше понимать, чего тренер от нас хочет, и выполняем это. Был энергичный хоккей, туда-сюда бегали. Мне понравилось.
Сегодня было заметно меньше удалений. Да. «Пять на пять» лучше играть для обеих команд. Была установка сыграть более дисциплинированно? Нет. Просто бывают какие-то удаления случайные, которых не ожидаешь. Сегодня игра сложилась вот так. Какая из моих шайб понравилась больше? Когда вышли «два в одного» с Василием Филяевым и он мне пас отдал, а я в дальнюю «девятку» бросил», — приводит слова Ковгорени пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь на официальном сайте.
- 6 мая 2023
-
21:05
-
20:50
-
20:30
-
19:55
-
19:32
-
18:50
-
18:09
-
17:28
-
17:24
-
17:23
-
17:16
-
17:03
-
16:33
-
16:28
-
16:11
-
15:55
-
15:35
-
15:10
-
14:40
-
14:20
-
14:01
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:10
-
10:55
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:55
-
08:35