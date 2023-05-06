Ковгореня — о победе над «Россией 25»: стали больше понимать, чего хочет тренер

Защитник сборной Беларуси Тимофей Ковгореня высказался о победе команды над сборной «Россия 25» (7:4) в матче на турнире Qazaqstan Hockey Open.

«Какие впечатления оставил этот матч по качеству игры? Он получился лучше, чем прошлый. Стали больше понимать, чего тренер от нас хочет, и выполняем это. Был энергичный хоккей, туда-сюда бегали. Мне понравилось.

Сегодня было заметно меньше удалений. Да. «Пять на пять» лучше играть для обеих команд. Была установка сыграть более дисциплинированно? Нет. Просто бывают какие-то удаления случайные, которых не ожидаешь. Сегодня игра сложилась вот так. Какая из моих шайб понравилась больше? Когда вышли «два в одного» с Василием Филяевым и он мне пас отдал, а я в дальнюю «девятку» бросил», — приводит слова Ковгорени пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь на официальном сайте.