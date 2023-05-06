Музыкант The Weeknd хочет приобрести «Оттаву», среди претендентов — Рейнольдс и Snoop Dogg

Эйбел Тесфайе, более известный в музыкальном мире под псевдонимом The Weeknd, станет одним из претендентов на приобретение команды Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз». Об этом сообщает Ottawa Sun.

По сведениям источника, The Weeknd присоединится к заявке миллиардеров Кимелов из Торонто. Джеффри и Майкл Кимелы будут претендовать на покупку местного хоккейного клуба. The Weeknd, который вырос в Торонто и любит хоккей, объединился с ними из-за этих побуждений.

Отметим, что The Weeknd — не единственный звёздный представитель, желающий стать владельцем канадского клуба. Актёр Райан Рейнольдс и музыкант Snoop Dogg также выразили желание стать частью «Оттавы Сенаторз», объединив свои финансовые возможности с бизнесменами.