Галлан рассказал о своей реакции на увольнение из «Нью-Йорк Рейнджерс»

Бывший главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» 59-летний Жерар Галлан прокомментировал свою отставку, случившуюся в ночь с 6 на 7 мая по московскому времени. Он сказал, что никогда не забудет об опыте работы с этой командой.
«Мне кажется, что у нас были два успешных года. Одна плохая неделя дорого нам обошлась. Если я не могу остаться с учётом моих результатов и всего, что я сделал — думаю, что-то здесь не так. Но мы в Нью-Йорке, люди здесь выходят из себя, и это нормально. Не могу поверить, что мне нужно отвечать на вопросы медиа о моём уходе и увольнении. Разочаровывает.
Опыт работы с командой Оригинальной шестёрки с такой богатой историей и невероятно преданными болельщиками — это то, что я никогда не забуду. После разговоров с моей семьей и Крисом стало ясно, что это верное решение как для меня, так и для «Рейнджерс» в данный момент», — приводит слова Галлана ESPN.
Под руководством Галлана «Нью-Йорк Рейнджерс» в прошлом году дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг». В сезоне — 2022/2023 команда проиграла в первом раунде плей-офф «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3-4 в серии.
- 7 мая 2023
-
04:36
-
04:07
-
03:34
-
00:52
- 6 мая 2023
-
23:30
-
22:30
-
22:10
-
22:00
-
21:35
-
21:05
-
20:50
-
20:30
-
19:55
-
19:32
-
18:50
-
18:09
-
17:28
-
17:24
-
17:23
-
17:16
-
17:03
-
16:33
-
16:28
-
16:11
-
15:55
-
15:35
-
15:10
-
14:40
-
14:20
-
14:01
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:20
-
12:00