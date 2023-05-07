Галлан рассказал о своей реакции на увольнение из «Нью-Йорк Рейнджерс»

Бывший главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» 59-летний Жерар Галлан прокомментировал свою отставку, случившуюся в ночь с 6 на 7 мая по московскому времени. Он сказал, что никогда не забудет об опыте работы с этой командой.

«Мне кажется, что у нас были два успешных года. Одна плохая неделя дорого нам обошлась. Если я не могу остаться с учётом моих результатов и всего, что я сделал — думаю, что-то здесь не так. Но мы в Нью-Йорке, люди здесь выходят из себя, и это нормально. Не могу поверить, что мне нужно отвечать на вопросы медиа о моём уходе и увольнении. Разочаровывает.

Опыт работы с командой Оригинальной шестёрки с такой богатой историей и невероятно преданными болельщиками — это то, что я никогда не забуду. После разговоров с моей семьей и Крисом стало ясно, что это верное решение как для меня, так и для «Рейнджерс» в данный момент», — приводит слова Галлана ESPN.

Под руководством Галлана «Нью-Йорк Рейнджерс» в прошлом году дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг». В сезоне — 2022/2023 команда проиграла в первом раунде плей-офф «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3-4 в серии.