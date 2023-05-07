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Дубли Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас» и сравнять счёт в серии

Дубли Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас» и сравнять счёт в серии
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Завершился второй матч серии полуфинала плей-офф НХЛ Западной конференции, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей по дублю оформили Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Ещё одну шайбу в свой актив записал Эван Бушар. Российский нападающий Клим Костин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Зак Хайман оформил ассистентский хет-трик.

Единственную шайбу за «Вегас» забросил российский нападающий Иван Барбашёв.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч между командами состоится 9 мая.

Напомним, в предыдущем раунде «Вегас» обыграл «Виннипег Джетс», а «Эдмонтон» выбил из турнира «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
07 мая 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 02:21 (5x4)   0:2 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 07:01 (5x4)   0:3 Макдэвид – 11:11 (4x5)   0:4 Драйзайтль (Ямамото, Хайман) – 16:17 (5x5)   0:5 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 31:43 (5x4)   1:5 Барбашёв (Стоун) – 41:36 (5x5)
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