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Дубли Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас» и сравнять счёт в серии

Завершился второй матч серии полуфинала плей-офф НХЛ Западной конференции, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей по дублю оформили Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Ещё одну шайбу в свой актив записал Эван Бушар. Российский нападающий Клим Костин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Зак Хайман оформил ассистентский хет-трик.

Единственную шайбу за «Вегас» забросил российский нападающий Иван Барбашёв.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч между командами состоится 9 мая.

Напомним, в предыдущем раунде «Вегас» обыграл «Виннипег Джетс», а «Эдмонтон» выбил из турнира «Лос-Анджелес Кингз».