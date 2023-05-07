Леон Драйзайтль повторил достижение НХЛ 105-летней давности

Завершился второй матч серии полуфинала плей-офф НХЛ Западной конференции, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
Дубль в составе победителей оформил немецкий нападающий Леон Драйзайтль. На его счету теперь девять голов в первых пяти выездных матчах плей-офф НХЛ. Лишь один игрок в истории НХЛ сумел показать такую же результативность за аналогичный отрезок игр. Им был Фредерик Тейлор в 1918 году. Таким образом, Драйзайтль повторил достижение НХЛ 105-летней давности.
Счёт в серии стал 1-1. Следующий матч между командами состоится 9 мая.
Напомним, в предыдущем раунде «Вегас» обыграл «Виннипег Джетс», а «Эдмонтон» выбил из турнира «Лос-Анджелес Кингз».
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