Леон Драйзайтль повторил достижение НХЛ 105-летней давности

Завершился второй матч серии полуфинала плей-офф НХЛ Западной конференции, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Дубль в составе победителей оформил немецкий нападающий Леон Драйзайтль. На его счету теперь девять голов в первых пяти выездных матчах плей-офф НХЛ. Лишь один игрок в истории НХЛ сумел показать такую же результативность за аналогичный отрезок игр. Им был Фредерик Тейлор в 1918 году. Таким образом, Драйзайтль повторил достижение НХЛ 105-летней давности.

Счёт в серии стал 1-1. Следующий матч между командами состоится 9 мая.

Напомним, в предыдущем раунде «Вегас» обыграл «Виннипег Джетс», а «Эдмонтон» выбил из турнира «Лос-Анджелес Кингз».