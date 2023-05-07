Видео гола Ивана Барбашёва в матче с «Эдмонтоном»

Завершился второй матч серии полуфинала плей-офф НХЛ Западной конференции, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Единственную шайбу для хозяев в этом матче забросил российский нападающий Иван Барбашёв. В прошлой игре он оформил дубль. Таким образом, у него уже три гола в серии с «Эдмонтоном».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе победителей по дублю оформили Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Ещё одну шайбу в свой актив записал Эван Бушар. Российский нападающий Клим Костин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Зак Хайман оформил ассистентский хет-трик.