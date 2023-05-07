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Макдэвид — об игре Драйзайтля: он регулярно доказывал, что является лучшим игроком в мире

Макдэвид — об игре Драйзайтля: он регулярно доказывал, что является лучшим игроком в мире
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид похвалил своего партнёра по команде форварда Леона Драйзайтля. Немецкий нападающий отметился дублем во втором матче серии с «Вегасом» (5:1). Всего в текущей серии на счету Драйзайтля шесть голов.

«Он играет на невероятном уровне. Я не уверен, что кого-то это удивляет. Он является лучшим игроком в мире в большинстве матчей и регулярно доказывал это», — цитирует Макдэвида пресс-служба НХЛ.

На текущий момент Драйзайтль является лучшим снайпером и бомбардиром плей-офф. Немецкий форвард провёл восемь матчей, в которых набрал 17 очков — забросил 13 шайб и отдал четыре результативные передачи.

Благодаря этой победе «Эдмонтон» сравнял счёт в серии — 1-1. Следующий матч между командами состоится 9 мая.

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