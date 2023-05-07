«Мы показали свою игру». Главный тренер «Эдмонтона» — о победе во втором матче с «Вегасом»

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт прокомментировал победу во втором матче серии с «Вегасом» (5:1). «Ойлерз» сравняли счёт в серии — 1-1.

«Мы были быстры и хорошо выглядели в силовой борьбе. Мы были лучше соперника и показали ту игру, которую хотели сегодня вечером. Мы отлично двигались на площадке с первых минут матча, с самой первой смены. Мы атаковали соперника волнами, но это была лишь одна игра. У них есть одна победа в серии, и теперь у нас она есть», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

В прошедшем матче дублями отметились лидеры «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид, набравший три очка. Следующий матч между командами состоится 9 мая.