«Мы показали свою игру». Главный тренер «Эдмонтона» — о победе во втором матче с «Вегасом»
Поделиться
Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт прокомментировал победу во втором матче серии с «Вегасом» (5:1). «Ойлерз» сравняли счёт в серии — 1-1.
«Мы были быстры и хорошо выглядели в силовой борьбе. Мы были лучше соперника и показали ту игру, которую хотели сегодня вечером. Мы отлично двигались на площадке с первых минут матча, с самой первой смены. Мы атаковали соперника волнами, но это была лишь одна игра. У них есть одна победа в серии, и теперь у нас она есть», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.
В прошедшем матче дублями отметились лидеры «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид, набравший три очка. Следующий матч между командами состоится 9 мая.
Комментарии
- 7 мая 2023
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
07:15
-
06:30
-
05:06
-
04:36
-
04:07
-
03:34
-
00:52
- 6 мая 2023
-
23:30
-
22:30
-
22:10
-
22:00
-
21:35
-
21:05
-
20:50
-
20:30
-
19:55
-
19:32
-
18:50
-
18:09
-
17:28
-
17:24
-
17:23
-
17:16
-
17:03
-
16:33
-
16:28
-
16:11
-
15:55
-
15:35
-
15:10
-
14:40
-
14:20
Партнерский контент