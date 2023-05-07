Слепышев — о календаре КХЛ: лучше больше матчей, без всяких пауз и Евротуров

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев рассказал, где находит мотивацию для новых побед, и выразил своё отношение к увеличению количества игр в КХЛ. Напомним, ЦСКА за последние пять лет трижды стал обладателем Кубка Гагарина.

«Как находится мотивация биться за новые трофеи? Скажем так, аппетит у нас приходит во время еды. Этот сезон начали плохо, но мы знали, что будет плей-офф, будет серьёзная цель, которая стоит перед нами. И мы за неё поборемся. В итоге удалось выложиться этой весной и добиться того, чего хотели.

Тяжело ли было восстанавливаться к этому сезону? Да мы не думали об этом. Каждый готовился в штатном режиме — предсезонка и сезон. Регулярный чемпионат у нас был в этом сезоне самый длинный в истории — 68 матчей. Поэтому были спады, были хорошие моменты. Самое главное, что мы собрались в самый важный момент, когда была борьба за кубок.

Рад, ли что следующий сезон будет такой же длинный? Ну конечно. Играть приятней, чем тренироваться. Поэтому, по мне, лучше играть больше, чем какие-то паузы внутри чемпионата, какие-то тренировки и сборы. Лучше больше матчей. Как сейчас, нормально. Но можно и больше. Без всяких пауз и Евротуров. Надо ли как в НХЛ? В России всё-таки необходимо больше путешествовать, поэтому будет тяжело», — цитируют Слепышева «Известия».

Напомним, в прошедшем сезоне впервые в истории КХЛ команды провели по 68 матчей в регулярном чемпионате. В следующем сезоне в КХЛ будет такое же количество матчей.