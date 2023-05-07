Главный тренер «Эдмонтона»: в нашей команде полно крепких парней, любящих играть жёстко

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт прокомментировал большое количество стычек во втором матче серии с «Вегасом» (5:1). По итогам матча обе команды набрали на двоих 124 штрафные минуты. Больше всех отличился нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн, заработавший два дисциплинарных штрафа и в общей сложности набравший 24 штрафные минуты.

«Мы команда, которая не будет изображать из себя застенчивую жертву. В нашей команде полно крепких парней, которые наслаждаются возможностью сыграть жёстко в тело. Они не блефуют, потому что они могут позаботиться о себе», — цитирует тренера Sportsnet.

Отметим, что российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин подрался с защитником «Вегаса» Заком Уайтклаудом на последней минуте матча. Следующий матч между командами состоится 9 мая.