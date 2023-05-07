«Северсталь» обменяла из «Югры» лучшего снайпера ВХЛ Степанова на денежную компенсацию
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«Северсталь» обменяла нападающего Егора Степанова из «Югры», сообщает пресс-служба череповецкого клуба. Сообщается, что ханты-мансийский клуб получил денежную компенсацию.
23-летний Степанов стал лучшим снайпером ВХЛ в прошедшем сезоне. В 50 матчах регулярного сезона ВХЛ Егор набрал 46 (28+18) очков. В плей-офф на счету нападающего пять матчей и 3 (2+1) набранных очка. В сезоне-2019/2020 нападающий провёл 17 игр за челябинский «Трактор» и отметился результативной передачей.
Напомним, ранее «Северсталь» обменяла своего лидера Игоря Гераськина в «Авангард» на 17-летнего Тимура Муханова и денежную компенсацию.
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