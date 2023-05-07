«Город стал для меня родным». Гераськин попрощался с болельщиками «Северстали»

Нападающий Игорь Гераськин трогательно попрощался с болельщиками «Северстали». Форвард был обменян в «Авангард» и подписал с омским клубом четырёхлетний контракт.
«Хочу сказать большое спасибо хоккейному клубу «Северсталь» и всем болельщикам команды за поддержку на протяжении семи прекрасных лет, которые я провёл в Череповце. За это время город стал для меня родным. Было приятно здесь играть все эти годы. Всем удачи, увидимся на льду», — цитирует Гераськина пресс-служба череповецкого клуба.
24-летний Игорь Гераськин в прошедшей регулярке сыграл за «Северсталь» 66 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 29 результативных передач, набрав в общей сложности 43 очка с показателем полезности «-2». В розыгрыше Кубка Гагарина форвард отметился пятью голевыми передачами в семи встречах с ЦСКА.
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