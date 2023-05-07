Сборная Швеции обыграла сборную Финляндии и стала победителем Еврохоккейтура

В Брно на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» состоялся матч чешского этапа Еврохоккейтура между сборными Швеции и Финляндии. Матч закончился победой шведов в овертайме со счётом 4:3.

Двумя очками отметились шведские хоккеисты Пер Линдхольм, Андре Петерссон и Оскар Линдберг. За финнов голы забивали Теэму Хартикайнен, Антти Суомела и Ахти Оксанен.

Благодаря этой победе сборная Швеции стала победителем всего Еврохоккейтура текущего сезона. Шведская сборная одержала девять побед в 12 матчах. Второе место заняла сборная Чехии, которой ещё предстоит сыграть заключительный матч Еврохоккейтура со сборной Швейцарии.

Напомним, по решению ИИХФ сборная России была отстранена от участия в Еврохоккейтуре и заменена на сборную Швейцарии.