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Сборная Швеции обыграла сборную Финляндии и стала победителем Еврохоккейтура

Сборная Швеции обыграла сборную Финляндии и стала победителем Еврохоккейтура
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В Брно на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» состоялся матч чешского этапа Еврохоккейтура между сборными Швеции и Финляндии. Матч закончился победой шведов в овертайме со счётом 4:3.

Двумя очками отметились шведские хоккеисты Пер Линдхольм, Андре Петерссон и Оскар Линдберг. За финнов голы забивали Теэму Хартикайнен, Антти Суомела и Ахти Оксанен.

Еврохоккейтур. Чешские игры
07 мая 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Швеция
Окончен
4 : 3
ОТ
Финляндия
1:0 Петерссон (Линдхольм) – 12:13 (5x5)   1:1 Хартикайнен (Маннинен, Лехтонен) – 26:25 (5x3)   2:1 Тёммернес (Рэймонд, Линдберг) – 36:19 (5x5)   2:2 Суомела (Мереля) – 39:36 (5x5)   2:3 Оксанен (Анттила) – 42:35 (4x5)   3:3 Зеттерлунд (Линдберг, Рэймонд) – 56:08 (5x4)   4:3 Линдхольм (Петерссон) – 61:28 (3x3)

Благодаря этой победе сборная Швеции стала победителем всего Еврохоккейтура текущего сезона. Шведская сборная одержала девять побед в 12 матчах. Второе место заняла сборная Чехии, которой ещё предстоит сыграть заключительный матч Еврохоккейтура со сборной Швейцарии.

Напомним, по решению ИИХФ сборная России была отстранена от участия в Еврохоккейтуре и заменена на сборную Швейцарии.

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