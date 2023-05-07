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Кожевников — об игре «России 25»: никто не удивил, таких, как Овечкин, в команде нет

Кожевников — об игре «России 25»: никто не удивил, таких, как Овечкин, в команде нет
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итог поражения сборной «Россия 25» от национальной команды Беларуси (4:7).

«Тренеры сделают выводы. Если проиграли, значит, ошибки есть. Будем с ними минимум год играть. Думаю, и в следующем году начнём с них. В целом сборная России неплохо играет, выигрывает. Самое главное имеют такой тон победителей, взращивают его. Молодцы! Когда придёт наше время и нас допустят на первенство мира, будем сравнивать. Сейчас пока не с кем сравнивать.

Такие матчи действительно необходимы после тяжёлого сезона? Конечно! Что сидеть просто так, сложа руки? Надо играть.

Кого из персоналий можно выделить? Никто меня не удивил. Да, есть неплохие ребята. Все играют, но таких, как Овечкин, сейчас в команде нет. Грицюк неплохо смотрится – есть идеи, умеет обыгрывать. Но тоже спады у него есть. Посмотрим за ним в СКА.

Мичков? Его посмотрим в следующем году. Никто не сомневается, что он талантливый парень. Пока ему тоже стабильности не хватает. Для этого надо возраст иметь. Сейчас повзрослел за сезон, почувствовал игру в «Сочи». В следующем сезоне будем оценки делать», — приводит слова Кожевникова «Спорт День За Днём».

Напомним, сборная «Россия 25» заняла второе место на турнире в Астане.

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