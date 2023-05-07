ФХР изменила время начала матча «Россия 25» — Беларусь в Туле

13 мая в Туле состоится матч сборной «Россия 25» и национальной команды Беларуси в рамках «Лига Ставок Большого тура Сборной».

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея России, время начала игры изменено с 16:30 на 19:00 мск. Ранее приобретённые билеты будут действовать.

Напомним, сборная «Россия 25» заняла второе место на турнире в Астане с одной победой в двух матчах. Российская национальная команда 6 мая уступила в ключевом матче турнира белорусам со счётом 4:7, до этого победив Казахстан 3:0.

Отметим, 9 мая в Красноярске сборная «Россия 25» сыграет со сборной Беларуси. Начало матча на стадионе «Платинум Арена» — в 12:00 мск.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру «России 25».