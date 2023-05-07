Экс-нападающий ЦСКА и «Сибири» Сергей Барбашёв стал игроком «Бурана»

Нападающий Сергей Барбашёв стал игроком «Бурана», сообщает официальный «твиттер» Всероссийской хоккейной лиги.

Прошлый сезон ВХЛ 30-летний форвард начинал в «Тамбове», а в декабре перешёл в «Дизель». В 33 матчах регулярного сезона-2022/2023 Барбашёв набрал 17 (8+9) очков, в шести встречах плей-офф на его счету 2 (0+2) результативных балла.

За свою карьеру Сергей выступал за «Сибирь», «Адмирал» и ЦСКА. Всего на счету форварда в Континентальной хоккейной лиги 192 встречи, в которых он отметился 13 шайбами и 21 результативной передачей, набрав в общей сложности 34 очка.

Сергей – старший брат 27-летнего форварда «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва, который сегодня, 7 мая, забил «Эдмонтон Ойлерз» во втором матче (1:5) серии второго раунда Кубка Стэнли.