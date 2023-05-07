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Никишин отреагировал на решение НХЛ не проводить Кубок мира без сборной России

Никишин отреагировал на решение НХЛ не проводить Кубок мира без сборной России
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Защитник СКА Александр Никишин рассказал о решении НХЛ не проводить Кубок мира по хоккею без сборной России.

«Вообще не слежу за новостями по допуску России до международных соревнований, абстрагирован от масштабных новостей. Если сейчас на Олимпиаду в Париже допустят отдельных спортсменов, то потом допустят и командные виды спорта. Это будет большой шаг, за которым последуют другие. НХЛ отказалась проводить Кубок мира без русских? Вот, это показатель. Людям без разницы на всё это, думаю, в дальнейшем всё наладится», — сказал Никишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Никишиным читайте на «Чемпионате» завтра, 8 мая, в 10:00 мск.

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