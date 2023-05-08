Никишин — о сборной «Россия 25»: идея интересная, эта команда должна была появиться раньше

Защитник СКА Александр Никишин рассказал о создании сборной «Россия 25».

«Сборная «Россия 25» — неплохая идея, посмотрим, как она дальше будет развиваться. Было бы интересно и с основной сборной это сделать. И с ребятами своего возраста поехать куда-то, как молодёжный чемпионат мира или Суперсерия. Идея интересная, эта сборная должна была появиться ещё раньше. На Кубке Первого канала не срослось, но хорошо, что сейчас её всё равно собрали», — сказал Никишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

За две игры за «Россию 25» Никишин отметился одной результативной передачей.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Никишиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 8 мая, в 10:00 мск.