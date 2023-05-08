Никишин: после сезона игроки СКА сразу потухли. Поражение стало неожиданным

Защитник СКА Александр Никишин рассказал о настроении игроков клуба из Санкт-Петербурга после вылета из Кубка Гагарина от ЦСКА (2-4).

«После конца сезона сразу потухли. Поражение стало немного неожиданным, не хотелось так заканчивать. Но ничего не поделаешь. Первые две недели было тяжело всё это отпускать, потому что могли больше. Но сейчас появились другие эмоции, другие задачи в плане сборной, всё по-новому.

Оценил бы свой плей-офф положительно, если бы выиграли. Плей-офф – командная работа. Начало я сыграл неудачно, но ребята меня поддержали. Дальше я уже пытался других поддерживать, играть на максимуме. Как есть, так есть, но могли лучше. Будем стараться дальше улучшать результат. Кубок Гагарина – самая главная цель. Другие – бить командные рекорды, играть на команду. С этим придут и свои победы.

Летом надо работать над собой. У каждого игрока есть свои мысли, я тоже вижу, над чем надо поработать. Есть аспекты, которые я немного запустил в этом сезоне, надо улучшить их, чтобы везде примерно один уровень был», — сказал Никишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.