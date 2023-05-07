«В КХЛ есть интерес. Буду решать». Форвард Михаил Мальцев — о своём будущем

Российский нападающий фарм-клуба «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев рассказал о своём будущем.

«Главный герой пока продолжает преодолевать трудности, но в будущее смотрит с оптимизмом. Всё как на «Нетфликс». Спасибо всем, кто следил, переживал, подбадривал. Кто писал, что «Мальцев не годится» — тоже. За репосты всем хоккейным каналам и журналистам респект.

Не вижу причин сериал не продлевать на третий сезон, хотя базовая локация пока непонятна. По правилам коллективного соглашения в НХЛ становлюсь неограниченно свободным агентом, вариантов на односторонний контракт становится больше. Плюс в КХЛ есть интерес. Буду решать», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний Мальцев принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата НХЛ за «Колорадо». Результативными действиями российский нападающий не отметился.