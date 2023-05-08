Никишин: заряжаемся энергетикой, которая идёт от Ротенберга

Защитник СКА Александр Никишин рассказал о работе главного тренера Романа Ротенберга в армейском клубе и сборной «Россия 25».

«В сборной «Россия 25» изменились игроки из других команд, появились немного другие упражнения в тренировках, но фундамент питерский. Как Роман Ротенберг выстраивает работу? Наверное, тренировочный процесс как у всех. У всех тренеров одна роль, просто манеры разные. Кто-то больше кричит, кто-то объясняет, весь тренерский штаб работает. Мы заряжаемся энергетикой, которая идёт от Романа Борисовича. Он хочет победить и даёт нам стимул», — сказал Никишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

За две игры за «Россию 25» Никишин отметился одной результативной передачей.