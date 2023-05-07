Форвард «Коламбуса» Лайне пропустит чемпионат мира — 2023 из-за травмы

«Коламбус Блю Джекетс» в своём «твиттере» объявил о том, что форвард клуба Патрик Лайне пропустит чемпионат мира — 2023, так как ещё не полностью восстановился от травмы.
«Патрик Лайне не будет играть за Финляндию на предстоящем чемпионате мира. Лайне, который пропустил последние 12 игр сезона из-за травмы, не чувствовал себя на 100 процентов, поэтому было принято решение, что он не будет участвовать в турнире этого года», — сказано в сообщении клуба.
25-летний форвард забил 22 гола и отдал 30 результативных передач, набрав в общей сложности 52 очка в 55 играх, его среднее время на льду 19.07. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Лайне сыграл 462 игры, в которых набрал 379 (198+181) очков. Отметим, что Патрик последний раз играл за сборную Финляндии в 2016 году. Тогда он принял участие в молодёжном чемпионате мира, взрослом чемпионате мира и Кубке мира.
Напомним, чемпионат мира — 2023 состоится в родном городе Лайне — Тампере. Также матчи турнира примет Рига.
- 7 мая 2023
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