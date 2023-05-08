Никишин: мне бы хотелось, чтобы моё имя было на слуху и меня узнавали на улице

Защитник СКА Александр Никишин рассказал о своей карьере и о приобретённом опыте.

«Надеюсь, я ещё не расцвёл. Откуда зрелость в игре? Понабрался опыта у бывших партнёров, с кем ещё в «Спартаке» играл. От них по чуть-чуть набирался, они рассказывали и показывали, как надо. Может, оттуда эта игра, не знаю. Играю как могу, надеюсь, в дальнейшем буду лучше.

Думаю, моя жизнь никак не изменилась. Если бы был звездой, жизнь была бы другой. На церемонию МХЛ меня просто пригласили вручить приз, было приятно. А звёзды – они в телевизоре, в журналах, рекламируют что-то. У меня пока такого нет, поэтому я ещё не звезда. Хотелось бы ей быть – чтобы на улице узнавали в разных городах, чтобы имя было на слуху. Это от меня зависит, надеюсь, ещё придёт.

Приятно же, если на улицах будут узнавать. Хочется, чтобы детишки, которые только начинают играть в хоккей, в дальнейшем меня знали. Как я в своё время рос и следил за игроками.

Хотелось бы [чтобы приходили в секцию и говорили – хочу быть как Саша Никишин]. У нас модно было брать игровой номер какого-то игрока. Надеюсь, мой номер тоже когда-нибудь возьмут или хотя бы будут его знать», — сказал Никишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.