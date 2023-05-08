Александр Никишин рассказал, как можно улучшить Большой тур сборной

Защитник СКА Александр Никишин рассказал о большом майском турне «России 25» и о том, как можно улучшить игры сборной.

«Международные матчи надо проводить, но можно немного разнообразить в плане участников. Например, добавить, кроме сборных «Россия 25» и Беларуси, основную сборную или молодёжную, ещё что-то придумать.

Скажем, не по две игры в каждом городе проводить, пусть лучше через день, но в разных. Думаю, кто-то догадается, как это правильно сделать. Даже три сборных России можно, у нас достаточно ребят. И у белорусов могло бы быть две команды – основная и молодёжка.

Интересно было бы сыграть Россией против России, а почему нет? Наверное, ребята постарше к этому отнесутся попроще, а ребятам помоложе хочется попасть в основную команду, для них это было бы точно интересно, они бы не давали взрослой сборной кататься на одном коньке. Они бы задавали темп, под который все остальные подстроились бы», — сказал Никишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.