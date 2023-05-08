Никишин: СКА может попасть на «Адмирал» в плей-офф? Не всегда же им летать по восемь часов

Защитник СКА Александр Никишин рассказал о введении перекрёстного плей-офф в КХЛ со следующего сезона.

«Думаю, разводить Запад и Восток смысла нет, но если перекрёстный плей-офф делается для интереса и разнообразия, то можно пробовать, никто против не будет. Даже возможные долгие перелёты – это только интерес болельщикам и нам. Идея в принципе хорошая, что-то новое для зрителей. Нам-то без разницы, мы в сезоне по несколько раз играем со всеми командами. После следующего сезона, когда опробуем новый формат, посмотрим, как лучше.

А если СКА попадёт на «Адмирал» во втором раунде? А что делать? Не всегда же «Адмиралу» летать по восемь часов. И Уфа летала, семь матчей у них было, тоже тяжело, но ничего не поделаешь. Команда есть, надо играть», — сказал Никишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.