Никишин: СКА может попасть на «Адмирал» в плей-офф? Не всегда же им летать по восемь часов

Защитник СКА Александр Никишин рассказал о введении перекрёстного плей-офф в КХЛ со следующего сезона.
«Думаю, разводить Запад и Восток смысла нет, но если перекрёстный плей-офф делается для интереса и разнообразия, то можно пробовать, никто против не будет. Даже возможные долгие перелёты – это только интерес болельщикам и нам. Идея в принципе хорошая, что-то новое для зрителей. Нам-то без разницы, мы в сезоне по несколько раз играем со всеми командами. После следующего сезона, когда опробуем новый формат, посмотрим, как лучше.
А если СКА попадёт на «Адмирал» во втором раунде? А что делать? Не всегда же «Адмиралу» летать по восемь часов. И Уфа летала, семь матчей у них было, тоже тяжело, но ничего не поделаешь. Команда есть, надо играть», — сказал Никишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
- 8 мая 2023
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