Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг поздравил ФК «Зенит» с чемпионством

Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг поздравил ФК «Зенит» с пятым чемпионством подряд и 10-м в истории.

«Поздравляю «Зенит» с пятым подряд чемпионством и исторической второй звездой!

С помощью «Газпрома» и Алексея Борисовича Миллера в Петербурге удалось построить настоящую команду-династию. В наше время, когда во всех видах спорта сильные команды жёстко конкурируют друг с другом, это почти чудо — стать первыми пять раз подряд. За эти годы сменилось несколько поколений футболистов, а результат остается прежним — «Зенит» забирает золотые медали.

Вторая звезда над эмблемой — историческое достижение. Не будем забывать, что девять из десяти чемпионских успехов «Зенита» случились в эпоху сотрудничества с «Газпромом». Команда и до этого была популярной и радовала болельщиков красивым футболом, но по-настоящему высокие и стабильные результаты появились с приходом эффективных и профессиональных газпромовских менеджеров.

Рад был видеть переполненные трибуны «Газпром Арены» во время матча «Зенита» и «Спартака» — это ещё одно подтверждение того, как в Петербурге любят спорт. Мы тоже привыкли к аншлагам в Ледовом, и эта невероятная поддержка здорово помогает побеждать.

СКА в этом году внёс свой вклад в копилку успехов петербургского спорта — мы завоевали Кубок Континента и в очередной раз добрались до финала Западной конференции. По примеру «Зенита» шаг за шагом строим чемпионскую команду и надеемся создать свою успешную династию», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 7 мая, «Зенит» дома обыграл «Спартак» (3:2, набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России.